Петербургский «Зенит» сыграл вничью первый тайм матча с грозненским «Ахматом» в 15-м туре Российской Премьер-лиги сезона-2020\21.

Игра проходит в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена», на данный момент счет в матче 1:1.

Счет матче открыли футболисты «Зенита»: на 16-м минуте гол забил полузащитник Далер Кузяев с паса Дугласа Сантоса.

«Ахмату» потребовалось десять минут, чтобы сравнять счёт. На 26-й минуте игры отличился косовский форвард грозненцев Бернард Бериша, ему ассистировал Артем Полярус.

Главный арбитр матча «Зенита» и «Ахмата» — Сергей Карасев, на боковых линиях ему помогают Максим Гаврилин и Игорь Демешко.

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» идет на 7-м месте.