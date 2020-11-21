Хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен вывел команду вперед в матче против грозненского «Ахмата» в 15-м туре Российской Премьер-лиги.

Эпизод произошел на 48-й минуте встречи.

Дуглас Сантос выполнил подачу со штрафного, а Деян Ловрен замкнул ее ударом головой. За 15 игр в чемпионате России Ловрен забил уже два мяча. На матч с «Ахматом» он вновь вышел на поле с капитанской повязкой — это происходит уже второй раз подряд.

«Ахмату» удалось спустя несколько минут сравнять счет: Сергей Карасев после просмотра видеоповтора назначил пенальти в ворота «Зенита» после того, как мяч попал в руку в штрафной площадке «сине-бело-голубых». Одиннадцатиметровый удар вышел точным у Бернарда Бериши, который оформил в матче дубль.