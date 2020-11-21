Российская фигуристка, двукратная чемпионка по фигурному катанию Александра Трусова будет исполнять произвольную программу на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.

В фан-аккаунте фигуристки в «Инстаграме» появились фото с тренировки произвольной программы: фигуристка была облачена в чёрное платье с розовым градиентом на юбке, спина фигуристки была полуоткрыта.

Перед исполнением дорожки шагов костюм фигуристки трансформировался: на руках спортсменки появились большие шипы.

Напомним, на этапах Кубка России по фигурному катанию в Москве и Казани Трусова исполняла произвольную программу «Ромео и Джульетта» в темно-розовом платье для прошлогодней произвольной программы «Игра престолов». Первое платье, сделанное дизайнером для Трусовой, тренерский штаб забраковал.