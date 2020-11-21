Сборная России по биатлону провела первую тренировку в финском Контиолахти перед стартом розыгрыша Кубка мира в сезоне-2020/21.

Фотографии и видео с тренировки выложил в своем «Инстаграме» тренер сборной команды Дмитрий Шукалович.

«Первый тренировочный день. Приехали на стадион. Пока команд немного, как и снега. Такая подушка насыпана. На улице минус 5», – сказал Шукалович на одном из видеороликов.

Напомним, сборная России поехала на первый этап Кубка мира на автобусе: команда полностью собралась в Санкт-Петербурге, откуда поехала всем основным составом в Контиолахти.

Первый этап Кубка мира сезона-2020/21 стартует в Контиолахти уже 28 ноября. Второй этап также пройдет в Финляндии во избежание множества переездов для участников соревнований.