Петербургский «Зенит» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.

Игра прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счетом 2:2.

В первом тайме команды обменялись забитыми мячами: на 16-й минуте отличился Далер Кузяев с подачи Дугласа Сантоса, а на 26-й минуте в составе «Ахмата» гол забил Бернард Бериша.

В начале второго тайма команды также обменялись мячами. Деян Ловрен отличился с подачи Дугласа Сантоса, а затем «Ахмат» заработал пенальти: мяч после удара Артема Поляруса попал в руку. Пенальти реализовал Бернард Бериша.

В добавленное ко второму тайму время Ярослав Ракицкий получил вторую желтую карточку и был вынужден покинуть поле.