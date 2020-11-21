Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли соревнования спортивных пар на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.

Соревнования проходят во дворце спорта «Мегаспорт».

Бойкова и Козловский набрали 232,56 баллов, идеально откатав произвольную программу и сделав одну ошибку на выбросе в короткой программе.

Второе место заняли еще одни подопечные Тамары Москвиной Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они допустили ошибку в каскаде из двух тройных сальховов и получили за два проката 225,80 баллов.

Третье место заняли пермские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, они набрали чуть более 210 баллов за две программы, совершив несколько ошибок в произвольном прокате.