В Москве на арене дворца «Мегаспорт» стартовала женская произвольная программа в рамках этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве.

Прямую трансляцию соревнований можно посмотреть здесь.

После первого дня соревнований лидирует ученица Евгения Плющенко Алена Косторная, она набрала за свое выступление 78,84 балла. В программе фигуристка отказалась от исполнения тройного акселя.

Второе место пока у подопечной Алексея Мишина Елизаветы Туктамышевой, она прыгнула тройной аксель, но совершила серию ошибок на других прыжках, поэтому получила 74,70 балла.

Третьей идет Александра Трусова, еще одна ученица Плющенко. Она упала с тройного акселя в короткой программе и набрала немногим более 70 баллов. В произвольной программе она собирается исполнять сразу несколько четверных прыжков.