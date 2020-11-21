Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании с Александрой Бойковой, прокомментировал победу на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар.

Слова Козловского цитирует портал Sport24. По словам Козловского, работа с залом и отдача зрителей — это то, что дает фигуристам возможность существовать и делать свое дело. Как считает фигурист, сейчас они с Бойковой работают с лучшими специалистами в мире и окружены топовыми людьми.

«После проката я прокричал «Это наше место. В очередь». Учитывая то, как мы сегодня прокатали программу, мы находимся на своем месте», — сказал Козловский, отметив, что их пара движется в правильном.

Напомним, Дмитрий Козловский и Александра Бойкова набрали более 232 баллов за свое выступление на этапе Гран-при.