Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о судействе матча с грозненским «Ахматом» в чемпионате России по футболу сезона-2020/21.

Игра прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счетом 2:2.

«Что касается судейства — либо хорошо, либо ничего. Я эту тему не буду обсуждать. Достаточно людей, которые с удовольствием обсудят эти моменты», — отметил Семак после матча, его слова цитирует портал «Чемпионат».

По словам Семака, момента с желтой карточкой Ярославу Ракицкому он не видел. Фола, по мнению Семака, не было.

«Что касается второй — не видел, за что он получил жёлтую, нужно посмотреть повтор. С бровки было непохоже, что это фол, который тянул на предупреждение», — сказал Семак.