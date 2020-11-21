Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий высказалась о новости про пропуск сезона Екатерины Юрловой-Перхт из-за беременности, а также перспектив женской сборной России по биатлону.

Слова Богалий цитирует портал РИА Новости.

Экс-биатлонистка отметила, что пока нельзя назвать потенциального лидера сборной России, поскольку нет в команде и Екатерины Глазыриной, и приболела Светлана Миронова. «Все будет зависеть от желания и возможностей. Лидеры могут появиться по ходу сезона», — сказала Богалий, добавив, что никто из иностранных спортсменов не ждет, что россиянки будут побеждать.

«Я очень рада за Юрлову, потому что материнство – это большое счастье. Медали будут в шкафу, лишь напоминая о славном прошлом, а дети всегда будут рядом», — заключила Богалий.