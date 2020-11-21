Австрийский теннисист Доминик Тим обыграл Новак Джоковича в полуфинале итогового турнира АТР в Лондоне.

Игра состоялась на центральном корте «О2-Арены» и завершилась со счетом 7:5, 6:7, 7:6 в пользу Тима. Теннисисты провели на корте почти три часа.

Во втором сете Джокович выиграл на тай-брейке со счетом 12:10, затем в третьем сете тай-брейк выиграл Тим со счетом 7:5.

На счету Тима 12 эйсов, а также пять двойных ошибок за игру. Джокович реже подавал навылет — всего пять эйсов за матч, однако сербский теннисист не совершил ни одной двойной ошибки.

В финале Итогового турнира Доминик Тим сыграет с победителем другого полуфинала, который состоится чуть позднее. В этом матче встретятся друг с другом россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.