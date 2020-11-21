Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова представила произвольную программу на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.

Отметим, программу «Ромео и Джульетта» Трусова исполняла в новом платье.

Исполнение программы Александра Трусова начала с четверного сальхова, который завершился падением. Затем фигуристка упала с четверного лутца и сольного четверного тулупа. Чисто был исполнен каскад из двойного акселя и тройного тулупа. Во второй половине программы фигуристка с помаркой прыгнула четверной тулуп в каскаде с тройным сальховом, упала с тройного лутца.

За свой прокат от судей Трусова получила 128,12 баллов, в общей сумме за два проката у фигуристки 198,93 баллов.

В произвольной программе ожидается выступление еще двух фигуристок — Елизаветы Туктамышевой и Алены Косторной.