Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева исполнила произвольную программу на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.

Соревнования проходят на арене дворца «Мегаспорт».

В своем прокате Елизавета Туктамышева исполнила чисто тройной аксель в каскаде с двойным тулупом, а затем с помаркой на выезде сольный тройной аксель. Далее в программе последовали тройной лутц и тройной флип. Во второй половине программы Туктамышева прыгнула каскад из двойного акселя и тройного и двойного тулупов, секвенцию из тройного лутца и двойного акселя и тройной риттбергер.

От судей Туктамышева получила 148,69 баллов за произвольную программу, в сумме за две программы — 223,39 балла.

В произвольной программе ожидается выступление еще одной фигуристки — Алены Косторной, она является лидером после короткой программы.