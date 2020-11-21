Российская фигуристка, чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная исполнила произвольную программу на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.

Соревнования проходят во дворце спорта «Мегаспорт». Фигуристка шла лидером после короткой программы с результатом 78,84 балла

В своем прокате Косторная исполнила двойной аксель, затем прыгнула каскад из тройного лутца и двойного тулупа, еще один двойной аксель и тройной риттбергер. Во второй половине программы фигуристка прыгнул каскады из тройного флипа и тройного тулупа, а также из тройного флипа и сальхова через ойлер.

За свой прокат фигуристка получила чуть более 220 баллов, в сумме за два выступления она получила 220,78 балла, что позволило ей получить место на этапе Гран-при.