Российская фигуристка, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева выиграла этап серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.

Соревнования прошли на арене «Мегаспорт».

В произвольной программе Елизавета Туктамышева прыгнула два тройных акселя, в короткой — один. Результат Туктамышевой за два проката — 223,39 балла.

Второе место заняла Алена Косторная, ее результат — 220,78 балла. Фигуристка не стала вставлять в программы тройной аксель по причине его неготовности, а в произвольной программе судьи отметили у спортсменки ряд недокрутов.

Третье место заняла Анастасия Гулякова, набравшая за две программы 199,03 балла. Подопечная «Ангелов Плющенко» Александра Трусова стала лишь четвертой, она четырежды упала в произвольной программе — с четверных сальхова, лутца и тулупа, а затем и с тройного лутца.