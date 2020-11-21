Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы в сезоне-2014/15 Елизавета Туктамышева отреагировала на свою победу на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.

Слова Туктамышевой цитирует портал Sport24. Фигуристка отметила, что давно ничего не выигрывала, поэтому чувствует себя прекрасно. Туктамышева спокойно ждала результатов произвольной в грин-руме, поскольку сделала практически все, что могла.

«Это был как десерт — что я смело смогла победить. Поэтому спокойно. Ох… Я в шоке. Я не видела просто, как Алена откатала, и ожидала другого, как обычно», — отметила Туктамышева, отметив, что сейчас она просто хочет насладиться моментом.

Фигуристка добавила, что сейчас ей просто хочется отдохнуть, а этот старт должен придать воодушевления работать дальше и показывать лучшие результаты на следующих соревнованиях.