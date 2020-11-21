Московские «Спартак» и «Динамо» завершили вничью матч 15-го тура чемпионата России по футболу сезона-2020/21.

Игра прошла на стадионе «Открытие-арена» и завершилась со счетом 1:1. Заполняемость стадиона составила 11% (чуть менее 5000 зрителей присутствовало на арене).

Первый тайм обошелся без забитых мячей, лишь на 79-й минуте встречи счет в матче был открыт. Это сделал защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев.

«Спартаку» удалось ответить: спустя шесть минут мяч в ворота «Динамо» забил полузащитник красно-белых Роман Зобнин.

За 15 туров «Спартак» набрал 29 очков и продолжает находиться на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. «Динамо» идет на четвертой строчке, отставая от соперника всего на два балла.