Московский «Локомотив» на домашней арене обыграл тульский «Арсенал» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу в сезоне-2020/21.

Игра прошла на стадионе «РЖД-Арена» в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч в этом матче забил полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, на 72-й минуте встречи он реализовал пенальти, назначенный за фол Даниила Хлусевича на Владиславе Игнатьеве.

Весь второй тайм «Локомотив» играл в меньшинстве: в самом конце первого тайма с поля за две желтые карточки был удален защитник «Локо» Ведран Чорлука.

«Локомотив» сумел реабилитироваться после трех поражений подряд в чемпионате России: до международного перерыва команда Марко Николича уступила «Ротору», «Сочи» и московскому «Динамо». «Арсенал» же после ничейного результата с «Ротором» вновь проиграл.