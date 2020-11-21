В сети появилось видео с произвольной программой чемпионки мира 2015 года по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.

Соревнования прошли на арене дворца спорта «Мегаспорт».

За прокат в произвольной программе Елизавета Туктамышева набрала почти 149 баллов от судей и сумела выйти на первое место в женском одиночном катании.

Произвольную программу «Хроники заводной птицы» Туктамышева начала с чистого тройного акселя в каскаде с двойным тулупом, а затем прыгнула тройной аксель в соло, но немного ошиблась на выезде. Далее фигуристка прыгнула тройные лутц и флип, тройной риттбергер, комбинацию из тройного лутца и двойного акселя, а также каскад из двойного акселя, тройного и двойного тулупов.