Российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная высказалась о своем выступлении и победе Елизаветы Туктамышевой на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.

Слова Косторной цитирует портал Sport24. Фигуристка отметила, что ожидала оценок, соответствующих своему прокату, а не своей победы в зоне кисс-энд-край. «Естественно, я немного расстроена. Но что накатали, то и получили», — сказала Косторная, отметив, что пора задумываться о том, что ей нужно нарабатывать и исправлять в программе.

«Очень рада за Лизу Туктамышеву, что она, пройдя через все, смогла выиграть», — отметила Косторная. Как считает Алена, ей самой надо работать над дорожками, поскольку на финальную в произвольной программе ей не хватает сил — они уходят на технические элементы.

Напомним, в итоговой таблице Косторная уступила Туктамышевой около трех баллов.