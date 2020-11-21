Главные новости с теннисных кортов, ледовых арен и футбольных полей — в традиционном дайджесте событий дня от Nevasport за 21 ноября:

«Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» в 15-м туре РПЛ

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу. Игра прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счетом 2:2. В составе «Зенита» отличились Далер Кузяев и Деян Ловрен, за «Ахмат» дубль оформил Бернард Бериша.

Туктамышева выиграла Гран-при России, Косторная вторая, Трусова — четвертая

Российская фигуристка, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева выиграла этап серии Гран-при по фигурному катанию в Москве. В произвольной программе Туктамышева прыгнула два тройных акселя, в короткой — один. Результат Туктамышевой за два проката — 223,39 балла. Второе место — у Алены Косторной, она набрала за два проката 220,78 балла. Третье место у Анастасии Гуляковой с результатом в 199,03 балла.

Бойкова/Козловский выиграли Гран-при России, Мишина/Галлямов — вторые

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли соревнования спортивных пар на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.Бойкова и Козловский набрали 232,56 баллов, идеально откатав произвольную программу и сделав одну ошибку на выбросе в короткой программе. Второе место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов с результатом в 225,80 балла, третье — Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, они набрали чуть более 210 баллов.

Коляда выиграл Гран-при России, Квителашвили и Гуменник — в тройке

Российский фигурист, призер чемпионата мира Михаил Коляда выиграл этап серии Гран-при по фигурному катанию в Москве. Результат Коляды — 281,89 балла за два проката. Второе место занял представитель Грузии Морис Квителашвили, с падением в произвольной программе он набрал 275,80 баллов. Третьим на этапе стал Петр Гуменник с результатом 268,47 балла.

Синицина/Кацалапов выиграли Гран-при России в танцах на льду

Российские фигуристы, чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли Гран-при России в танцах на льду. За две программы Синицина и Кацалапов набрали 217,51 балла. Второе место после двух программ заняли Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, их результат — 206,91 балла за два танца. Третье место заняли Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, по сумме двух программ фигуристы набрали 199,25 балла.

«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в московском дерби в 15-м туре РПЛ

Московские «Спартак» и «Динамо» завершили вничью матч 15-го тура чемпионата России по футболу сезона-2020/21. Игра прошла на стадионе «Открытие-арена» и завершилась со счетом 1:1. Заполняемость стадиона составила 11. Лишь на 79-й минуте встречи счет в матче был открыт. Это сделал защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев. «Спартаку» удалось ответить: спустя шесть минут мяч в ворота «Динамо» забил полузащитник красно-белых Роман Зобнин.

Тим обыграл Джоковича и вышел в финал Итогового турнира АТР в Лондоне

Австрийский теннисист Доминик Тим обыграл Новак Джоковича в полуфинале итогового турнира АТР в Лондоне. Игра состоялась на центральном корте «О2-Арены» и завершилась со счетом 7:5, 6:7, 7:6 в пользу Тима. Теннисисты провели на корте почти три часа. Во втором сете Джокович выиграл на тай-брейке со счетом 12:10, затем в третьем сете тай-брейк выиграл Тим со счетом 7:5.