Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова высказалась о провальном выступлении в произвольной программе на этапе серии Гран-при в Москве.

Слова Трусовой цитирует портал Sport24. Фигуристка отметила, что пока не может объяснить, что произошло в произвольной программе, поскольку выступление нужно проанализировать вместе с тренерами.

«Считаю, что очень мало было времени прошло между Казанью и Гран-при. Видимо, не успела до конца набрать нужную форму», — сказала Трусова, отметив, что ее тренер Евгений Плющенко после проката сказал ей: «Будем работать».

По словам фигуристки, после плохих прокатов ей сложнее удается сохранять бодрость духа. «Но почему я должна расстраивать всех остальных своим видом?», — заключила спортсменка.

Напомним, по итогам этапа Александра Трусова не попала в тройку призеров, она заняла четвертую позицию.