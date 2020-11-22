Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Итогового турнира АТР в Лондоне (Великобритания). В полуфинале он встречался со второй ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем и одержал победу в трех сетах со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 часа 38 минут. За это время Медведев 13 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и взял четыре гейма на подаче соперника. Надаль записал на свой счет три эйса, тоже трижды ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта из четырех возможных.

В финале Медведеву предстоит сыграть с третьей ракеткой мира австрийцем Домиником Тимом, который на стадии 1/2 выбил из борьбы серба Новака Джоковича. Решающая встреча состоится в воскресенье, 22 ноября, и начнется в 17:00 по московскому времени.