В Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 255. В рамках предварительного карда представительница Киргизии Антонина Шевченко, сестра чемпионки женского наилегчайшего веса Валентины Шевченко, одержала победу над бразильянкой Арианой Липски.

Бой продолжался всего два раунда и завершился техническим нокаутом. Для Антонины Шевченко эта победа стала восьмой при двух поражениях.

Напомним, в главном событии вечера встретятся чемпион в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейредо и Алекс Перес. В соглавном бою Валентина Шевченко, чемпионка в женском наилегчайшем весе, будет биться с Дженнифер Майей. Валентина, напомним, с 2018 года владеет титулом, с тех пор она трижды успешно защитила его.