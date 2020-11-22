Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал победу Елизаветы Туктамышевой на российском этапе Гран-при.

«Победа Туктамышевой — это победа Мишина, профессора во всех ипостасях: в мужском и женском катании. Да, я думал, что Лиза может включиться в борьбу за второе место, но то, что она выиграла, явилось для меня неожиданностью», — заявил Жулин, слова которого приводит Sport24.

Он добавил, что прокат Туктамышевой был замечательным, и это было понятно даже по реакции зала. Жулин признался, что ожидал победы от Трусовой, но это был не её день. Что касается Алёны Косторной, специалист отметил, что фигуристке пока не хватает её контента.

Напомним, Косторная заняла второе место, третьей стала Анастасия Гулякова. Трусова расположилась на четвертой строчке.