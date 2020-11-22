Елизавета Туктамышева с тренером Алексеем Мишиным и хореографом Татьяной Прокофьевой. Фото: Nevasport/Ирина Красько

Елизавета Туктамышева с тренером Алексеем Мишиным и хореографом Татьяной Прокофьевой. Фото: Nevasport/Ирина Красько

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал победу своей подопечной Елизаветы Туктамышевой на российском этапе Гран-при в Москве.

«Похвалить Лизу? Гречневая каша сама себя хвалит, так и напишите», – сказал Мишин, слова которого приводит Sport24.

Напомним, соревнования завершились в субботу, 21 ноября. Туктамышева шла второй после короткой программы, но по итогам произвольной выбилась в лидеры, исполнив два тройных акселя.

Второе место заняла действующая чемпионка Европы Алёна Косторная, тренирующаяся под руководством Евгения Плющенко. Замкнула тройку лидеров Анастасия Гулякова, которая вместе с Туктамышевой тренируется в группе Мишина. Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова стала четвертой.