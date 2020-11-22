По итогам завершившегося в Москве этапа Гран-при Rostelecom Cup шесть из двенадцати медалей отправились в Санкт-Петербург: представители Северной столицы взяли три золота, одно серебро и две бронзы.

На сегодняшний день петербургская школа фигурного катания не сильна лишь в танцах на льду: лучшие тренеры и спортсмены сосредоточены в Москве. Но с одиночниками и спортивными парами начинает складываться другая картина.

Мишин — феноменальный тренер, но в Петербурге есть не только он

В женском катании победу одержала Елизавета Туктамышева, бронзу взяла Анастасия Гулякова, в пятерку вошла ещё и Елизавета Нугуманова. Триумфатором у мужчин стал Михаил Коляда, третье место досталось Петру Гуменнику. Следом за ними расположились еще четыре петербуржца — Андрей Мозалев, Дмитрий Алиев, Евгений Семененко и Макар Игнатов.

Очевидно, что наибольший успех Петербургу сейчас приносит группа Алексея Мишина, и эта тенденция возникла отнюдь не сегодня. В сезоне-2018/19 его воспитанница Софья Самодурова показала образцовый дебют на взрослом уровне, сходу выиграв чемпионат Европы. Палочкой-выручалочкой стал Андрей Лазукин, заменявший своих соотечественников на международных весенних стартах.

Алексей Николаевич перезапустил карьеру Туктамышевой, чемпионки мира-2015: вместе они вернули тройной аксель и практически выучили четверной тулуп, доказав всем, что сильный контент доступен не только тоненьким юниоркам, еще не знающим сложностей пубертата.

В этом году Профессор взялся за «спасение» Михаила Коляды и за весьма непродолжительное время помог спортсмену вернуть лидерство как минимум на внутреннем уровне. Ещё полтора года назад казалось, что Коляда готов смириться со своим положением, а пропуск сезона стал поводом для разговоров, что Михаил и вовсе задумался о завершении карьеры. Однако он, напротив, решился на отчаянный шаг — смену тренера, и, судя по всему, не прогадал.

Но не Мишиным единым жив Петербург: стоит отдать должное и Евгению Рукавицыну, под крылом которого работает действующий чемпион Европы Дмитрий Алиев. Спортсмен остался без медали Гран-при по понятной причине: он испытывает проблемы со здоровьем и нынешний скомканный сезон посвящает восстановлению.

Макар Игнатов, который столкнулся с серьезной травмой при выходе из юниоров, затем мощно ворвался во взрослое катание, а сейчас не собирается сдавать позиции — тоже дело рук Рукавицына. Но главное, что и с молодёжью в Петербурге нет проблем: действующий чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев, бронзовый призер того же первенства Пётр Гуменник и 17-летний победитель ЭКР в Казани Евгений Семененко тоже тренируются в городе на берегах Невы.

Парное катание в Северной столице представлено двумя сильнейшими школами — Тамары Москвиной и Людмилы Великовой. В этом сезоне Москвина выводит на старты два невероятных дуэта, но еще год назад силы распределялись более ровно. Чемпионы мира среди юниоров и бронзовые призеры финала Гран-при Анастасия Мишина и Александр Галлямов тренировались у Людмилы Великовой, чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — у Москвиной. В межсезонье Мишина и Галлямов перешли к Тамаре Николаевне, и теперь конкуренция на их льду не менее напряженная, чем у девочек в «Хрустальном».

Но уход лучшей пары отнюдь не означает, что Великовой теперь не с кем работать. Во-первых, в группе подрастает хороший дуэт Ксения Ахантьева/Валерий Колесов. Во-вторых, в межсезонье в результате рокировки образовались две новые пары: Полина Костюкович сменила Дмитрия Ялина на Алексея Брюханова, а Ялин, в свою очередь, стал кататься со Станиславой Вислобоковой — экс-партнершей Брюханова. Такие перемены требуют серьезной работы, поэтому тренерскому штабу Великовой некогда грустить по ушедшим Мишиной и Галлямову.

У питерской федерации новый президент

Сменился и глава Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга: в этом году в должность вступил Сергей Чопозов — инициативный специалист, который сразу же загорелся идеей создать движ в культурной столице. Он уже неоднократно заявлял, что хочет вернуть в Питер российский этап Гран-при.

«У нас есть разговоры по этому поводу. Надеюсь, что переговоры пройдут удачно, и мы сможем провести российский этап серии», — говорил Чопозов в октябре этого года.

Также он подчеркивал, что город готов и к проведению главных стартов — чемпионатов Европы и мира. Глава федерации не сомневается, что Петербург может принять соревнования на высочайшем, «историческом» уровне, так как располагает необходимыми для этого ресурсами.

Стоят ли какие-то действия за этими заявлениями, можно будет судить только через годик-другой, однако расцвет петербургского катания уже не намекает, а напрямую говорит: «плюшками», в щедром объеме достающимися Москве, пора делиться. Опыт проведения чемпионатов России, которые по своему уровню если и уступали, то лишь Челябинску, доказывает, что Петербург действительно созрел для того, чтобы стать вторым домом для российской фигурки.