Петербургский СКА на своей арене примет хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра будет проходить в «Ледовом дворце» сегодня, 22 ноября, и начнется в 17:30 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция будет доступна на официальном сайте СКА, перейти на страницу эфира можно по ссылке.

На данный момент подопечные Валерия Брагина занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 35 очков по итогам 27 встреч. В предыдущем матче армейцы дома проиграли челябинскому Трактору.

Хабаровчане идут десятыми на Востоке, имея в своем активе 24 очка после 29 матчей. В прошлой встрече «Амур» одержал домашнюю победу над «Металлургом».