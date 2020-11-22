На воскресенье, 22 ноября, в России зафиксирован 24 581 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших в стране достигло 2 089 329. Об этом сообщает официальный портал Стопкоронавирус.рф.

На сегодняшний день 457 707 россиян находятся в активной стадии заболевания. За последние сутки скончался 401 пациент, за всё время пандемии умерло 36 179 граждан России. 18 008 человек выписаны по выздоровлению за минувшие 24 часа, всего 1 595 443 россиянина успешно преодолели COVID-19.

Наибольший прирост заболевших вновь зафиксирован в Москве: в столице насчитывается 6 575 новых случаев. На втором месте идет Санкт-Петербург — в городе добавилось 2 668 заболевших. В Московской области 949 новых пациентов, в Нижегородской — 448.