Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова подвела итоги российского этапа Гран-при по фигурному катанию. Победу одержала Елизавета Туктамышева, Алена Косторная стала второй, Анастасия Гулякова — третьей, Александра Трусова — четвертой.

«Восхищение от победы Елизаветы Туктамышевой, она фантастически откатала. Заслуженно победила, но какая это сенсация? Она в первый раз на льду?» — заявила Бестемьянова, слова которой приводит Sport24.

Экс-спортсменка подчеркнула, что Туктамышева прекрасно исполнила свою программу, в то время как Трусова не откатала как следует. Что касается Косторной, Алёна только набирает форму.

По мнению Бестемьяновой, Трусовой не подходит этот результат, так как она способна исполнять все элементы.

«Не надо говорить, что переход к Плющенко был ошибкой! Когда человек делает четверные прыжки и их четыре в программе, то так может быть. Она учится сейчас делать четыре четверных в программе», — сказала Бестемьянова.