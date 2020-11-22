Испанский мотогонщик Арон Канет едва не попал под колеса соперников, упав с мотоцикла во время квалификации этапа серии Moto2 в Портимане.

Спортсмен потерял управление и упал с мотоцикла перед восьмым. Он не успел покинуть дорожное полотно к тому моменту, как из-за холма появились сразу несколько соперников. Из-за возвышения на трассе они не могли видеть упавшего Канета, поэтому едва не переехали его. Испанцу с трудом удалось избежать аварии и убежать за пределы трассы.

На инцидент отреагировал Sky Sports Мартин Брандл. «Эти ребята будто с другой планеты», — написал он об этом у себя в «Твиттере».

Посмотреть видео можно в официальном аккаунте MotoGP в «Твиттере».