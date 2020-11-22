Генеральный директор «Аталанты» Умберто Марино поделился мнением о новичке команды российском полузащитнике Алексее Миранчуке, который пока получает мало игровой практики.

«Безусловно, тренер лучше нас знает, какова динамика футболистов и как они работают на тренировках. У Миранчука будет время в следующих матчах, так как он пользуется доверием тренера и клуба», — сказал Марино, слова которого приводит Sky Sport.

Функционер добавил, что тренеры используют игроков очень внимательно, так как команде предстоит провести большое количество встреч за короткий период.

Напомним, 25-летний Миранчук присоединился к «Атлетико» в летнее трансферное окно. Его трансфер из «Локомотива» обошелся итальянскому клубу в 14,5 миллионов евро. Контракт был подписан по схеме «4+1». В нынешнем сезоне Миранчук провел да матча в Серии А, оба раза выйдя на замену, и записал на свой счет один гол.