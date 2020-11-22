Бывшая российская фигуристка Елена Радионова прокомментировала победу Елизаветы Туктамышевой на этапе Гран-при Rostelecom Cup в Москве.

«Это было действительно чемпионское катание. Дерзкое, уверенное. Всё было сделано чётко. Это было классно. У Лизы сложный путь, и я очень рада, что она наконец выиграла. Она настоящий боец. Всё было абсолютно честно и справедливо», — заявила Радионова, слова которой приводит РИА «Новости».

Напомним, в произвольной программе Туктамышева прыгнула два тройных акселя — в каскаде и сольно. Второй прыжок получился с помаркой на выезде, однако это не помешало Елизавете подняться на первую строчку по сумме баллов.

Второе место заняла Алена Косторная, третье — Анастасия Гулякова, четвертое — Александра Трусова.