Удачно выйти на взрослый уровень, хорошо выступить на Гран-при и катать с тройным акселем — такие задачи озвучила Анастасия Гулякова перед стартом сезона. Напротив первых двух пунктов уже можно ставить галочки: в активе Насти первая медаль Гран-при.

Вчера на Rostelecom Cup Гулякова завоевала первую взрослую награду на международном уровне. До этого международные успехи ограничивались турнирами вроде «Ice Star» в Минске или «Hotels Cup» в Таллине — состав там, конечно, интернациональный, но совсем не такой сильный, как на Гран-при.

Не будем лукавить, в Москве Насте откровенно помогла Александра Трусова, сенсационно провалившая произвольную программу. Но и умалять заслуги Гуляковой тоже совершенно ни к чему — у ученицы Алексея Мишина есть все шансы задержаться в элите надолго.

Не собиралась в большой спорт, но запрыгала тройной аксель

О большом спорте ни Гулякова, ни её родители даже не помышляли: в фигурном катании она оказалась, как это часто бывает, из-за проблем со здоровьем. Родители привели её на каток в 3,5 года, и первые шаги на льду Настя делала в Первоуральске. В 2015-м году она выиграла региональные соревнования в разряде КМС, и тренер Пётр Кипрушев, увидевший в ней перспективную спортсменку, посоветовал съездить на просмотры в Москву.

Так Гулякова оказалась в группе Ильи Климкина. Настя приехала в столицу с двойными прыжками, но вскоре освоила тройные и даже начала пробовать тройной аксель — это была её инициатива, а тренер оказался не против. В одном из интервью фигуристка рассказывала, что крутить триксель на удочке ей помогал Алексей Рогонов — парник, выступавший с Кристиной Астаховой на Играх в Пхенчхане.

Изучение тройного акселя оказалось делом непростым: оно вызвало у спортсменки раскоординацию, из-за которой не получались даже двойные прыжки. Но, по словам Насти, проблему удалось решить довольно быстро.

Тогда же, в Москве, она пробовала и четверные — сальхов и тулуп, даже скручивала их, но не приземляла. Освоение элементов в итоге было отложено до лучших времен.

Перешла в группу Мишина и продолжила прогрессировать

Гулякова оставалась в группе Климкина до окончания сезона 2017/18 и под его руководством впервые выступила на взрослом чемпионате России, а затем переехала в Петербург и начала тренироваться у Алексея Мишина.

До этапа Гран-при ее главным достижением была победа в финале Кубка России зимой 2020 года. Спортсменка победила без элементов ультра-си, но в новом сезоне планировала начать исполнять тройной аксель на соревнованиях. Подготовку испортила пандемия коронавируса: с середины марта и до июля фигуристы не выходили на лёд и могли работать лишь над хореографией на полу. Однако Настя всё равно решила, что нужно успеть наработать аксель в три с половиной оборота.

На Гран-при она пока обошлась без него, на прошедшем этапе Кубка России — тоже, но впереди еще как минимум два старта — возможно, зрители успеют увидеть «ультра-си» от Гуляковой в этом сезоне. По словам Анастасии, с четверными тоже еще не покончено — до самоизоляции она продолжала изучать сальхов и тулуп. Заходить на них фигуристка не боится — это «простенькие» по её меркам прыжки. «Ниже льда не упадешь», — так говорили её тренеры еще в начале карьеры. А вот лутц в четыре оборота видится Насте куда более опасным — она не пытается делать его даже на полу, так как боится получить травму, и поэтому восхищается смелостью Трусовой и Щербаковой.

Дружит с партнёрами по команде

Несмотря на то, что конкурентками в группе Мишина для Анастасии являются чемпионка мира и чемпионка Европы, спортсменки поддерживают теплые отношения. Во время карантина они с Туктамышевой и Самодуровой, а также Глебом Лутфуллиным и Евгением Семененко наведались на дачу к Профессору, где весело провели три дня — плавали на лодке, рыбачили, прыгали на батуте и ходили в баню. Однако и о спорте не забывали: утром и вечером — обязательные пробежки.

Вчера Туктамышева выиграла Гран-при России, и Гулякова призналась, что очень переживала за подругу, надеялась, что та справится с прокатом. Дружба помогает и на тренировках: Мишин часто устраивает между фигуристками игру на тройной аксель — они вместе заходят на прыжок и соревнуются, кто справится лучше. По словам Анастасии, за полуторачасовую тренировку она успевает зайти на триксель по 20 раз, а иногда и больше.

Окончила школу с золотой медалью

Отдавая всю себя большому спорту, Гулякова не забывает и об учебе: в этом году она окончила школу с золотой медалью. Как рассказывала сама фигуристка, делать уроки она начинала еще в школе — как только учитель давал домашнее задание. Анастасия училась не дистанционно, а посещала уроки до и после тренировок, добросовестно ходила на контрольные и сдавала всё, что требовалось.

Когда после карантина группа Мишина отправилась на сборы в Кисловодск, Насте пришлось задержаться в Петербурге — она сдавала ЕГЭ. Из Кисловодска по той же причине она уехала раньше, а во время сбора готовилась к сдаче экзамена по биологии.

Чего не хватает для больших побед?

Несмотря на то, что умница и красавица Гулякова подходит к своей деятельности максимально осознанно, серьёзных побед у неё пока нет. В эпоху ТЩК это, разумеется, не удивительно — многие талантливые фигуристки не могут перепрыгнуть через барьер, установленный юными квадистками.

Однако элементы «ультра-си» — не единственное, чего не хватает Насте для борьбы с лидерами. Пока что у фигуристки нет своего ярко выраженного стиля, которым могут похвастаться и опытная Туктамышева, и не так давно вышедшая во взрослые Самодурова.

В прошлом году Гулякова катала «Кармен» и «Лебединое озеро», в этом — «Шахерезаду». Насте нужно поискать более свежие образы, которые могли бы раскрыть её индивидуальность. Стоит задуматься об этом и тренерскому штабу: Туктамышева работала с Ше-Линн Бурн, Самодурова — с Авербухом, а к с следующему сезону пора бы и для Анастасии поставить программу от топового хореографа.