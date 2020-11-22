Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что организация готова закрыть долги перед европейскими гостиницами. Суммарная задолженность составляла около 300 тысяч евро.

«Во вторник погасим оставшуюся сумму. Это позволит нам восстановить нашу репутацию перед отелями, которую мы в прошлом сезоне подмочили. Я лично знаю многих владельцев гостиниц, они продолжают нам доверять», — сказал Майгуров, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, Майгуров занял пост главы СБР после того, как Владимир Драчев подал в отставку. Изначально Драчев планировал вновь выдвинуть свою кандидатуру, но снялся за день до отчетно-выборной конференции. Майгуров стал единственным претендентом на должность.

Новый сезон Кубка мира стартует 28 ноября в Контиолахти (Финляндия). В состав мужской сборной России вошли Александр Логинов, Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Пётр Пащенко и Семён Сучилов. Женскую команду представят Светлана Миронова, Лариса Куклина, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Тамара Воронина и Анастасия Гореева