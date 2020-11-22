Действующая чемпионка Европы по фигурному катанию Алёны Косторная прокомментировала своё выступление на Гран-при России, где заняла второе место.

«Естественно, чтобы показывать достойный уровень, нужно делать сложные многооборотные прыжки – четверные, аксель три с половиной. Это есть в планах, но пока мы восстанавливаем аксель», — сказала Косторная, слова которой приводит «Спорт-Экспресс».

Фигуристка добавила, что ведет борьбу с собой и каждый день старается себя перебороть. По словам Косторной, если это удается, то она испытывает удовлетворение и чувствует себя более мотивированной к дальнейшей работе.

Напомним, в минувшее межсезонье Косторная покинула группу Этери Тутберидзе и перешла к Евгению Плющенко.