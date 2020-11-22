Российский лыжник Александр Большунов выиграл контрольную гонку на сборах в Муонио (Финляндия).

В рамках подготовки к новому сезону российская команда бежала спринт классическим стилем, в котором также принимали участие представители других стран. Большунов занял первое место, вторым и третьим финишировали французы Валентин Шовин и Люка Шанова соответственно.

В финале В второе место занял россиянин Глеб Ретивых, первым стал француз Ришар Жув, третьим — Янеш Лампич из Словении.

Напомним, первый этап Кубка мира-2020/21 по лыжным гонкам стартует 27 ноября в Руке (Финляндия). Мужчины побегут классический спринт, классическую гонку на 15 километров и гонку преследования на аналогичную дистанцию.