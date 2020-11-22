В Москве завершились соревнования в рамках этапа Гран-при по фигурному катанию Rostelecom Cup. Сегодня, 22 ноября, состоятся показательные выступления с участием сильнейших представителей турнира.

Спортсмены выйдут на лед в 15:00 по московскому времени, бесплатная прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала и в YouTube.

Помимо призеров соревнований, с номерами выступят олимпийская чемпионка Алина Загитова, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, а также два юных воспитанника Этери Тутберидзе — Арсений Федотов и Николай Колесников.

Напомним, соревнования завершились вчера, у женщин призовая тройка выглядит следующим образом: Елизавета Туктамышева — Алена Косторная — Анастасия Гулякова. У мужчин: Михаил Коляда — Морис Квителашвили — Пётр Гуменник. В танцах победили Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро — вторые, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин — третьи. В парном катании первое место у Александры Бойковой/Дмитрия Козловского, второе — у Анастасии Мишиной/Александра Галлямова, третье — у Аполлинарии Панфиловой/Дмитрия Рылова.