УЕФА огласил судейские назначения на матчи российских команд в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Зенит» на выезде будет играть с итальянским «Лацио». Встречу будет обслуживать английская бригада судей во главе с Майклом Оливером. В роли его ассистентов выступят Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. За VAR будет отвечать Крис Кавана. Резервным рефери назначен Эндрю Мэдли.

«Краснодар» на своем поле примет испанскую «Севилью». На их матче будет работать итальянская бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. Ассистентами будут Чиро Карбоне и Джорджио Перетти. За VAR будет отвечать Марко Ди Белло. Резервный рефери — Фабио Мареска.

Матч «Краснодар» — «Севилья» состоится во вторник, 24 ноября, в Краснодаре и начнется в 20:55 по московскому времени. Встреча «Лацио» с «Зенитом» пройдёт в тот же день в Риме (Италия), стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.