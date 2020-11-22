Женская сборная России по лыжным гонкам провела вторую контрольную гонку на заключительном предсезонном сборе в Муонио (Финляндия).

Спортсменки бежали 10 километров свободным стилем, в гонке приняли участие представительницы других стран. Первое место Татьяна Сорина (Алёшина), преодолев дистанцию за 24 минуты 35 секунд. На второй строчке расположилась Виктория Карл из Германии, на третьем — Дельфин Клодель из Франции.

Второй из россиянок стала Юлия Ступак (Белорукова), она заняла седьмое место. Анна Нечаевская финишировала десятой, Наталья Непряева — одиннадцатой.

Напомним, в субботу, 21 ноября, спортсменки бежали 10 км классическим стилем, Сорина одержала победу, Непряева стала второй, Яна Кирпиченко — третьей.

У мужчин состоялся контрольный спринт, победил Александр Большунов.