Мужская сборная России по лыжным гонкам провела вторую контрольную гонку на заключительном предсезонном сборе в Муонио (Финляндия).

Спортсмены пробежали 15 километров свободным стилем, в гонке приняли участие представители других стран. Первое место занял Андрей Мельниченко, вторым финишировал Алексей Червоткин, третьим — Александр Большунов.

Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов показал лишь 30-й результат.

Напомним, ранее Большунов выиграл спринтерскую гонку в Муонио.

Первый этап Кубка мира-2020/21 по лыжным гонкам состоится в Руке (Финляндия) и стартует 27 ноября.