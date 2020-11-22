В ходе матча регулярного чемпионата КХЛ между «Йокеритом» и «Сочи» произошел инцидент: на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки произошел пожар. Во время одного из перерывов на арене возникло возгорание, которое удалось потушить при помощи огнетушителя.

Матч состоялся в субботу, 21 ноября, «Йокерит» одержал победу со счетом 3:0.

Следующие домашние матчи финского клуба будут проходить без зрителей. Это решение принято не из-за возгорания, а в связи с пандемией коронавируса. Власти Южной Финляндии запретили проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек. Решение вступит в силу 23 ноября и будет действовать до 13 декабря.

24 ноября «Йокерит» на своей арене примет московское «Динамо», 2 декабря — уфимский «Салават Юлаев». Между этими матчами финская команда трижды сыграет на выезде.