Дизайнер Алёна Куклычёва, создавшая платье для короткой программы Александры Трусовой, сообщила, что не имеет отношения к новому костюму фигуристки для произвольной программы.

Вчера, 21 ноября, Трусова представила новое платье на российском этапе Гран-при Rostelecom Cup. До этого она выступала в одном из платьев, сшитых в прошлом сезоне для программы под «Игру престолов».

На своей странице в «Инстаграме» Куклычева опубликовала сториз, в котором показала фото Трусовой с проката и написала: «Это не моя работа. Отстаньте, пожалуйста, от меня со своими комментариями. Моё платье — для короткой программы. На этом всё!»

Напомним, Трусова допустила четыре падения в произвольной программе и заняла четвертое место. Она выступает под музыку из «Ромео и Джульетты», но воплощает образ не главной героини, а рока (судьбы).