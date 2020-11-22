Бывшая российская фигуристка Елена Радионова прокомментировала неудачное выступление Александры Трусовой в произвольной программе на Rostelecom Cup.

«Сашу Трусову жалко, она была непохожа на себя в произвольной. Программа получилась смазанной, потому что хотела сделать четверные. Ей это не удавалось, но, мне показалось, все её мысли были абсолютно заточены на прыжки», — сказала Радионова, слова которой приводит РИА «Новости».

По ее мнению, ключевым прыжком был первый четверной сальхов, который не получился. Радионова уверена, что если бы Трусова справилась с этим прыжком, то исполнила бы свою программу по-другому.

Экс-спортсменка подчеркнула, что в неудаче Трусовой нет ничего страшного, так как до чемпионата России еще есть время, многое можно исправить.

«Но главное, что Саша не стоит на месте — она прогрессирует», — сказала Радионова.

Напомним, Трусова заняла четвертое место. Тройка призеров выглядит следующим образом: Елизавета Туктамышева — Алена Косторная — Анастасия Гулякова.