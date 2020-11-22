В Москве на льду дворца спорта «Мегаспорт» стартовали показательные выступления, закрывающие российский этап Гран-при Rostelecom Cup. Мероприятие началось в 15:00 мск, бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

Помимо участников соревнований, в «Мегаспорте» выступят олимпийская чемпионка Алина Загитова и чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева. Также на льду появятся еще два ученика Этери Тутберидзе — юные Арсений Федотов и Николай Колесников.

Гала-концерт будет состоять из 33 номеров, разбитых на два отделения. В первой части выступят Федотов, Дмитрий Алиев, Елизавета Нугуманова, Андрей Мозалев, Александра Трусова, Загитова, Валиева, Пётр Гуменник и другие фигуристы.

Загитова и Валиева вновь выйдут на лед во второй части программы, также свои номера покажут Михаил Коляда, Морис Квителиашвили, Алёна Косторная, Елизавета Туктамышева и др.