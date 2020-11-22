Бывшая российская фигуристка Мария Бутырская прокомментировала неудачное выступление Александры Трусовой в произвольной программе на Гран-при России в Москве.

«Я не буду тренера винить. Не люблю, когда у человечка что-то не получилось, и начинают говорить: «Вот все плохо», и винить в чем-то. У каждого человека, у каждого спортсмена бывают такие прокаты. Что-то пошло не так, но это не показатель того, что Саша завтра выступит точно так же», — сказала Бутырская, слова которой приводит «Спорт-Экспресс».

Она подчеркнула, что команда Трусовой сделает выводы из проката. Возможно, Александра перенервничала, так как хотела показать свое лучшее катание, считает Бутырская. Она отметила, что фигуристы давно не соревновались при таком количестве публики.

По мнению Бутырской, для Трусовой сейчас самое лучшее — забыть этот проект и идти дальше. Она подчеркнула, что не скажет ничего плохого в адрес фигуристки, так как сама была в спорте и знает, что такое неудачные прокаты.