В Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершился футбольный матч между ЦСКА и «Сочи». Команды встречались в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги и сыграли вничью со счетом 1:1.

Оба гола были забиты до перерыва: на 5-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Арнор Сигурдссон, на 23-й минуте Никита Бурмистров восстановил равновесие.

В концовке первого тайма произошел неприятный инцидент: полузащитник «Сочи» Жоаозинью потерял сознание после столкновения с соперником. На поле сразу же появилась медицинская бригада «Сочи», врачам удалось быстро привести игрока в чувство.

ЦСКА остался на первом месте турнирной таблицы, набрав 32 очка в 15 встречах. «Сочи» с 24 баллами идет на пятой строчке.