Российский теннисист Андрей Рублев поделился ожиданиями от финального матча Итогового турнира АТР между Даниилом Медведевым и Домиником Тимом.

По словам Рублева, у Медведва очень большие шансы выиграть в финале. Теннисист отметил, они с Тимом хорошо знают друг друга, так как и Медведев, и Тим обыгрывали друг друга в очных встречах, а последний их матч на US Open, где выиграл Тим, был тяжелым. Рублев добавил, что Тим провел безумно сложный матч против Джоковича, плюс они играют в зале, и это будет на руку Даниилу.

«В физическом плане у Дани тоже есть преимущество. Матч будет безумно тяжелым, но у Медведева есть все шансы выиграть сегодня, чего ему и желаем», — сказал Рублев, слова которого приводит Sport24.

Напомним, на стадии 1/2 финала Медведев и Тим встречались с первыми номерами мирового рейтинга. Австриец выбил из борьбы первую ракетку мира серба Новака Джоковича, Медведев одолел испанца Рафаэля Надаля.

Финальный матч состоится сегодня, 22 ноября, и начнется в 21:00 по московскому времени.