Российская фигуристка Камила Валиева выступила на показательных выступлениях на Гран-при России в Москве.

14-летняя спортсменка откатала программу «Девочка на шаре», с которой она выступала на чемпионате мира 2020 года среди юниоров и завоевала золотую медаль, установив мировой рекорд в сумме, набрав 227,30 балла. Ученица Этери Тутберидзе чисто выполнила флип, дупель и каскад лутц-тулуп.

Отметим, помимо участников соревнований и Валиевой, в «Мегаспорте» выступит олимпийская чемпионка Алина Загитова. Также на льду появятся еще два ученика Этери Тутберидзе — юные Арсений Федотов и Николай Колесников.

Гала-концерт будет состоять из 33 номеров, разбитых на два отделения. В первой части выступят Федотов, Дмитрий Алиев, Елизавета Нугуманова, Андрей Мозалев, Александра Трусова, Загитова, Валиева, Пётр Гуменник и другие фигуристы.