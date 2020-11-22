В Петербурге в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги стартовал матч между местным СКА и хабаровским «Амуром».

Встреча, которая пройдет в Ледовом дворце, начнется в 17:30 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь, ознакомиться со стартовым составом армейского клуба можно по ссылке.

На данный момент подопечные Валерия Брагина занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 35 очков по итогам 27 встреч. В предыдущем матче армейцы дома проиграли челябинскому Трактору.

Подопечные Сергея Светлова идут десятыми на Востоке, имея в своем активе 24 очка после 29 матчей. В прошлой встрече хабаровчане одержали домашнюю победу над «Металлургом».